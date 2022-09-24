Энергодар, Бывш. УССР, , 14:45 — REGNUM Киевские нацисты вновь обстреляли из артиллерии город Энергодар в Запорожской области. Об этом 24 сентября сообщает городская администрация в своём телеграм-канале.

«ВСУ открыли артиллерийский огонь по Энергодару. Сообщается о четырёх «прилетах» в районе города», — говорится в сообщении.

Также в администрации города призвали горожан не поддаваться панике и переместиться в безопасное место.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Енакиево в Донецкой Народной Республике (ДНР) ракетами из РСЗО HIMARS.