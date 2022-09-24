Екатеринбург, 24 сентября, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Энергоблок №4 Белоярской АЭС впервые выведен на 100% уровень мощности при загрузке активной зоны МОКС-топливом. Об этом сообщает управление информации и общественных связей Белоярской АЭС.

RIA Novosti archive Белоярская АЭС

Перед выводом на полную мощность энергоблок №4 проработал в течение 300 часов на уровне мощности 85% от номинальной. Этот период работы прошёл в штатном режиме.

Перезагрузка ядерного топлива реактора БН-800 проводилась в период с июня по сентябрь 2022 года. В результате вся активная зона ядерного реактора была переведена на уран-плутониевое топливо.

Такое топливо, содержащее несколько видов оксидов делящихся материалов, называют МОКС-топливом (от англ. MOX — Mixed-Oxide fuel). При изготовлении МОКС-топлива используется не традиционный для атомной энергетики обогащённый уран, а диоксид плутония, получаемый при переработке отработавшего ядерного топлива традиционных водо-водяных энергетических ядерных реакторов.

«Использование МОКС-топлива приближает российскую атомную отрасль к новой технологической платформе на основе замкнутого ядерно-топливного цикла, что в десятки раз увеличит топливную базу атомной энергетики и минимизирует отходы производства», — отметили в управлении информации и общественных связей Белоярской АЭС.