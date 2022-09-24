Грозный, , 14:31 — REGNUM В зоне ответственности бойцов из Чеченской Республики находится 19 избирательных участков на референдуме по вопросу воссоединения Запорожской области с Россией в городе Энергодаре. Об этом 24 сентября сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Ramzan-kadyrov.ru

Как отметил Кадыров, в общей сложности в Энергодаре работает 45 избирательных участков и референдум в городе идёт по плану.

«В зоне ответственности бойцов из Чеченской Республики под руководством дорогого брата, командира ОМОН «АХМАТ-Грозный» Управления Росгвардии по ЧР Анзора Бисаева, 19 избирательных участков», — написал он в своём сообщении.

Также глава Чечни указал, что на всех этих участках идеальный порядок и надёжная защита, так как чеченские военные решают вопросы безопасности на самом высоком уровне.

«Среди многочисленных жителей Энергодара, кто сегодня приходил проголосовать, в прошлом спортсмен и тренер по самбо Николай Мельник. Он специально подошел к нашим ребятам и адресовал слова огромной благодарности чеченским бойцам за участие в налаживании мирного процесса в Запорожье», — добавил в своём сообщении Кадыров.

При этом он подчеркнул, что чеченские подразделения слышат такие тёплые слова от местного населения везде, где находятся и считают их большой наградой за то, что они делают ради мира и спокойствия жителей на освобождённых территориях Донбасса и бывш. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал уклоняющихся от объявленной в России частичной мобилизации «дармоедам, лентяями, тунеядцами, иждивенцами», которые, по его мнению, никогда не принесут пользы.