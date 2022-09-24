Курган, , 14:30 — REGNUM В Курганской области в рамках организации работы комиссии по призыву органы социальной защиты населения и главы муниципалитетов установят патронаж над семьями мобилизованных граждан. Об этом 24 сентября заявил глава региона Вадим Шумков.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Внеочередное медицинское обследование, вопросы юридической материальной поддержки, помощь детям, пожилым родителям — все это должно стать вашими основными задачами по каждой такой семье. Вы должны иметь ее социальный портрет с определением тех проблем, которые мы можем и уполномочены решить. Занимайтесь этой работой, как самой важной», — подчеркнул губернатор Курганской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию военных запаса, которые имеют специальную подготовку и военный опыт.

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