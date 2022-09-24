Курган, 24 сентября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В Курганской области в рамках организации работы комиссии по призыву органы социальной защиты населения и главы муниципалитетов установят патронаж над семьями мобилизованных граждан. Об этом 24 сентября заявил глава региона Вадим Шумков.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Внеочередное медицинское обследование, вопросы юридической материальной поддержки, помощь детям, пожилым родителям — все это должно стать вашими основными задачами по каждой такой семье. Вы должны иметь ее социальный портрет с определением тех проблем, которые мы можем и уполномочены решить. Занимайтесь этой работой, как самой важной», — подчеркнул губернатор Курганской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию военных запаса, которые имеют специальную подготовку и военный опыт.