Над семьями мобилизованных курганцев установят социальный патронаж
Курган, 24 сентября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В Курганской области в рамках организации работы комиссии по призыву органы социальной защиты населения и главы муниципалитетов установят патронаж над семьями мобилизованных граждан. Об этом 24 сентября заявил глава региона Вадим Шумков.
«Внеочередное медицинское обследование, вопросы юридической материальной поддержки, помощь детям, пожилым родителям — все это должно стать вашими основными задачами по каждой такой семье. Вы должны иметь ее социальный портрет с определением тех проблем, которые мы можем и уполномочены решить. Занимайтесь этой работой, как самой важной», — подчеркнул губернатор Курганской области.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию военных запаса, которые имеют специальную подготовку и военный опыт.