Донецк, , 14:30 — REGNUM ВСУ обстреляли Енакиево ракетами из РСЗО HIMARS. Об этом 24 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:50 — н.п. Крамоторск — н.п. Енакиево: выпущено 3 ракеты из РСЗО HIMARS», — отмечается в сообщении.

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