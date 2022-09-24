Москва, , 14:28 — REGNUM В Москве более 500 человек привлечены к административной ответственности за участие в несанкционированном митинге. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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Всего во время несогласованной протестной акции были задержаны 516 человек. В отношении 514 из них составлены протоколы об административном правонарушении. В отношении одного из участников митинга возбуждено уголовное дело по ст. Применение насилия в отношении представителя власти».

После задержания 192 мужчинам вручены повестки в военкомат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что практика вручений повесток в военкомат на митингах не противоречит законодательству РФ.