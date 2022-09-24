Донецк, , 14:24 — REGNUM За две минуты ВСУ выпустили по Донецку восемь натовских снарядов. Об этом 24 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Осколок снаряда калибра 155 миллиметров Никита Третьяков © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:48 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм. 14:00 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Макеевке еще восемь натовских снарядов.

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