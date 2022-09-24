Москва, 24 сентября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Киевский режим продолжает провокации в районе Запорожской атомной электростанции. Об этом 24 сентября сообщили в Минобороны России.

Запорожская АЭС

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«Российскими средствами ПВО над Каховским водохранилищем сбит беспилотный летательный аппарат «Байрактар» ТБ-2, следовавший из района Никополя в направлении Запорожской АЭС», — отмечается в сообщении.

Кроме того, артиллерией ВСУ обстрелян дачный поселок «Волна», расположенный в непосредственной близости от АЭС. Всего было выпущено 10 снарядов из района н. п. Марганец Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены.

Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.