Якутск, 24 сентября, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Домой будут возвращены все те, кто был по ошибке призван на военную службу в ходе ранее объявленной в России частичной мобилизации. Об этом 24 сентября заявил глава Якутии Айсен Николаев, его слова приводит пресс-служба главы региона.

Sakha.gov.ru Айсен Николаев

Как отметил Николаев, с 21 сентября, когда была объявлена частичная мобилизация, в регионе ведётся большая работа по исполнению указа, однако при этом имеются ошибки, когда призываются те, кто не должен призываться.

«К примеру, выявлены случаи, когда были мобилизованы многодетные отцы, имеющие четырёх детей до 16 лет. Это недопустимо. Призванные ошибочно будут возвращены», — сказал он.

Также глава Якутии указал, что для минимизации таких ошибок необходимо усилить взаимодействие на местах органов местного самоуправления с районными военкоматами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава думского комитета по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия») рассказал, что инициативы по поддержке семей граждан, которые будут призваны в рамках мобилизации, планируют подготовить в Госдуме.