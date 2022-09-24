Москва, , 14:15 — REGNUM С начала спецоперации на территории б. УССР уничтожено 299 самолетов и 155 вертолетов ВСУ. Об этом 24 сентября сообщили в Минобороны России.

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«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 299 самолетов, 155 вертолетов, 2062 беспилотных летательных аппарата, 376 зенитных ракетных комплексов, 5100 танков и других боевых бронированных машин, 844 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3412 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5813 единиц специальной военной автомобильной техники», — отмечается в сообщении.

Российскими средствами ПВО за сутки уничтожены в воздухе 42 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха», а также три противорадиолокационные ракеты HARM в Херсонской области.

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