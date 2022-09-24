Москва, , 14:12 — REGNUM Российскими средствами ПВО за сутки уничтожены в воздухе 42 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха», а также три противорадиолокационные ракеты HARM в Херсонской области. Об этом 24 сентября сообщили в Минобороны России.

РСЗО HIMARS Defenselink.mil

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия защищает Донбасс — все новости о спецоперации»

«Уничтожены в воздухе 42 снаряда реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха», а также три противорадиолокационные ракеты «HARM» в районе Новой Каховки Херсонской области. Кроме того, над населенными пунктами Матросовка и Корсунка Херсонской области перехвачены две тактические ракеты «Точка-У», — отмечается в сообщении.

Также российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбито семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Читайте ранее в этом сюжете: Российскими средствами ПВО сбито семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ

Читайте развитие сюжета: С начала спецоперации уничтожено 299 самолетов и 155 вертолетов ВСУ