Барнаул, , 14:10 — REGNUM В Алтайском крае уборка зерновых и зернобобовых культур преодолела отметку к 89%. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, максимальному темпу работ способствуют погодные условия.

Уборка зерновых в Алтайском крае Светлана Шаповалова

В ряде районов уборка подходят к концу. Близки к завершению сельхозпроизводители Славгорода, Каменского, Топчихинского, Егорьевского, Завьяловского и других районов.

«В целом по краю урожай собран с 2,984 миллиона гектаров. Сбор зерна превысил 5 миллионов тонн. Из них более половины (2,6 миллиона тонн) — яровая пшеница. Ее уже убрали с 94% занятых площадей», — отметили в правительстве.

Ячменя и овса намолочено более 1 млн тонн (убрано 100% площадей), гречихи — 490 тыс. тонн (с 64% площадей).

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