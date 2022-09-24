Пермь, 24 сентября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. 21-летний российская биатлонистка Василиса Румянцева сломала нос и получил сотрясение мозга во время тренировки в ходе подготовки к летнему чемпионату России. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

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Василиса Румянцева представляет команду Московской области. Лучший результат в карьере Румянцевой — 38-е место в гонке преследования на этапе Кубка России.

Напомним, что летний чемпионат России по биатлону проходит с 24 по 27 сентября в Чайковском (Пермский край). Победительницей спринтерской гонки на летнем чемпионате России по биатлону стала Тамара Дербушева.