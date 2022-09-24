Москва, , 14:09 — REGNUM Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбито семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом 24 сентября сообщили в Минобороны России.

ПВО России Mil.ru

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«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Валерьяновка, Старомлыновка, Кирилловка Донецкой Народной Республики, Решетиловское и Любимовка Запорожской области, Чкалово и Кирово Херсонской области», — отмечается в сообщении.

В Днепропетровской области истребителем ВКС России сбит МиГ-29 ВСУ, переоборудованный под применение американских противорадиолокационных ракет HARM.

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