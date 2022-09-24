Москва, , 14:07 — REGNUM В Днепропетровской области истребителем ВКС России сбит МиГ-29 ВСУ, переоборудованный под применение американских противорадиолокационных ракет HARM. Об этом 24 сентября сообщили в Минобороны России.

Ракета AGM-88 HARM под крылом истребителя F-16CJ Coffeebean2

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«В районе населенного пункта Сергеевка Днепропетровской области истребителем ВКС России сбит МиГ-29 ВСУ, переоборудованный под применение американских противорадиолокационных ракет «HARM», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки уничтожено три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в ДНР и Запорожской области. Также уничтожена радиолокационная станция ЗРК С-300 в ДНР.

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