Токио, , 14:06 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota снизил планы по производству автомобилей на 100 тыс. в октябре и 50 тыс. в ноябре текущего года. Об этом пишет газета Automotive News.

Эмблема Toyota (сс) Neubie

Ранее в компании рассчитывали выпускать по 900 тыс. автомобилей в месяц осенью 2022 года. На фоне сохраняющегося дефицита электронных компонентов в Toyota решили пересмотреть эти планы.

Новый план Toyota предусматривает выпуск 800 тыс. автомобилей в октябре. В оставшиеся месяцы 2022 года в компании планируют выпускать по 850 тыс. автомобилей. Всего в текущем финансовом году, который закончится в марте 2023 года, Toyota планирует выпустить 9,7 млн авто.

За первые шесть месяцев 2022 года Toyota произвела 4,36 млн автомобилей марок Toyota и Lexus. В сравнении с тем же периодом 2022 года производство снизилось на 3,5%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года компания Toyota Motor закрыла сборочную площадку в Санкт-Петербурге. В компании объяснили это решение проблемами с поставками комплектующих в Россию.

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