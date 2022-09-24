Москва, , 14:01 — REGNUM Порядка 1,5 млн ложных сообщений о частичной мобилизации и ещё 640 тысяч на тему референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях по вопросу о воссоединении с РФ выявлено на данный момент. Об этом 24 сентября рассказала на брифинге директор Ассоциации участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Фейк Иван Шилов © ИА REGNUM

Также она уточнила, что в данный момент информационные атаки только усиливаются и добавила, что главной площадкой для рспростарнения недостоверной информации являются телеграм-каналы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что масштабную атаку на российскую платёжную систему «Мир» и её оператора — Национальную систему платежных карт (НСПК), начали киевские хакеры.