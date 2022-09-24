Москва, 24 сентября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ поражено пять пунктов управления ВСУ в Харьковской области, ДНР, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. Об этом 24 сентября сообщили в Минобороны России.

U.S.Army ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия защищает Донбасс — все новости о спецоперации»

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Николаевка Донецкой Народной Республики, Кирово Запорожской области, Костромка Херсонской области и Березнеговатое Николаевской области, а также 62 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 153 районах», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в результате безуспешной попытки наступления ВСУ в направлении населенного пункта Берестовое ДНР ликвидировано 48 боевиков ВСУ, в том числе 7 офицеров.