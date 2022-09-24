Москва, 24 сентября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Инициативы по поддержке семей граждан, которые будут призваны в рамках мобилизации, планируют подготовить в Госдуме, отметил глава думского комитета по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия»).

Kremlin.ru Максим Топилин

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуму были внесены два законопроекта, которые предусматривают введение кредитных каникул для участников специальной военной операции.

«Продолжаем работу над формулированием инициатив по поддержке семей, мужчины из которых будут мобилизованы», — отметил Топилин в своем телеграм-канале.

Среди предлагаемых мер он перечислил освобождение от платежей по жилищно-коммунальным услугам, платы за детский сад, дополнительное образование и питание в школе независимо от класса. Также предлагается освободить семьи от платы за высшее образование, если ребёнок учится по платной программе и ввести запрет на увольнение членов семьи мобилизованного.

«Будем ждать ваших предложений», — обратился депутат к подписчикам.