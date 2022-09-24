Москва, 24 сентября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В результате безуспешной попытки наступления ВСУ в направлении населенного пункта Берестовое ДНР ликвидировано 48 боевиков ВСУ, в том числе 7 офицеров. Об этом 24 сентября сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия защищает Донбасс — все новости о спецоперации»

«В результате безуспешной попытки наступления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населенного пункта Берестовое Донецкой Народной Республики ликвидировано 48 военнослужащих ВСУ, в том числе 7 офицеров. Уничтожено 4 единицы бронированной техники», — отмечается в сообщении.

Также ракетным ударом ВС РФ по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Калиновка Николаевской области ликвидировано до 300 боевиков.