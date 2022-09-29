Наталья Стрельцова, 29 сентября 2022, 13:50 — REGNUM К 100-летию российского джаза в Забайкальском крае проходит джазовый фестиваль Олега Лундстрема. Более 20 концертов, посвящённых памяти великого джазмена, пройдут в Чите, Петровск-Забайкальске, Краснокаменске, Нерчинске, Сретенске и других городах региона.

Забайкальская краевая филармония имени О. Л. Лундстрема
Забайкальская краевая филармония имени О. Л. Лундстрема
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
В 2016 году филармонии присвоено имя знаменитого джазмена, основателя русского джаза Олега Леонидовича Лундстрема
В 2016 году филармонии присвоено имя знаменитого джазмена, основателя русского джаза Олега Леонидовича Лундстрема
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фестиваль включает в себя три направления: джаз, классическую музыку и театр. На открытии выступил знаменитый саксофонист, композитор, заслуженный артист Игорь Бутман, в закрытии фестиваля примет участие кинорежиссер Никита Михалков, который привезёт на фестиваль спектакль «12».

Пресс-конференция, посвящённая открытию фестиваля
Пресс-конференция, посвящённая открытию фестиваля
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Игорь Бутман
Игорь Бутман
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Большой концерт Московского джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана состоялся 20 сентября на сцене филармонии в Чите. Коллектив исполнил композицию маэстро «Загадочная и прекрасная Сибирь», произведения «короля свинга» Бенни Гудмана, а так же произведения и аранжировки из репертуара оркестра Олега Лундстрема.

Большой концерт Московского джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана
Большой концерт Московского джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Красной линией программы станет тема любви к Родине в искусстве
Красной линией программы станет тема любви к Родине в искусстве
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фестиваль проходит в Забайкальском крае с 20 сентября по 12 ноября
Фестиваль проходит в Забайкальском крае с 20 сентября по 12 ноября
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Всего в программе более 20 концертов фестиваля
Всего в программе более 20 концертов фестиваля
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ноты
Ноты
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Большой концерт Московского джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана
Большой концерт Московского джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана
Большой концерт Московского джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Большой концерт Московского джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Коллектив исполнил композицию маэстро «Загадочная и прекрасная Сибирь», произведения «короля свинга» Бенни Гудмана, а также произведения и аранжировки из репертуара оркестра Олега Лундстрема
Коллектив исполнил композицию маэстро «Загадочная и прекрасная Сибирь», произведения «короля свинга» Бенни Гудмана, а также произведения и аранжировки из репертуара оркестра Олега Лундстрема
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Выступать на родине Олега Лундстрема в год столетия джаза в России для нас большая честь. Период, когда я работал в его оркестре, был одним из самых счастливых в моей жизни. Оркестр Олега Леонидовича взрастил много выдающихся музыкантов. Он всегда был для меня эталоном, а сам маэстро — примером колоссального трудолюбия и таланта. Сегодня здесь, в Чите, мы исполнили попурри Бенни Гудмена, в котором каждый артист оркестра смог проявить себя. Видеть при этом полный зал восторженной публики для нас — главная награда», —рассказал Игорь Бутман.

Игорь Бутман на сцене филармонии им. Лундстрема
Игорь Бутман на сцене филармонии им. Лундстрема
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Большой концерт Московского джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана
Большой концерт Московского джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Большой концерт Московского джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана
Большой концерт Московского джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Джазовый фестиваль Олега Лундстрема приурочен к 100-летию российского джаза
Джазовый фестиваль Олега Лундстрема приурочен к 100-летию российского джаза
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Большой концерт Московского джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана
Большой концерт Московского джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фестиваль включает в себя три направления - джаз, классическую музыку и театр
Фестиваль включает в себя три направления - джаз, классическую музыку и театр
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Большой концерт Московского джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана
Большой концерт Московского джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Красной линией программы станет тема любви к Родине в искусстве. Служение Отечеству всегда было целью Олега Лундстрема. Он служил своему Отечеству и своему искусству с исключительным энтузиазмом, при этом умел подходить к делу с удивительным прагматизмом, а его потомки — продолжатели этих традиций, отметил Пётр Лундстрем — известный скрипач и внучатый племянник основоположника российского джаза.

Пётр Лундстрем — знаменитый скрипач и внучатый племянник основателя знаменитого джазового оркестра Олега Лундстрема
Пётр Лундстрем — знаменитый скрипач и внучатый племянник основателя знаменитого джазового оркестра Олега Лундстрема
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пётр со своим отцом Леонидом Лундстремом ещё в начале СВО отправились в Донбасс, чтобы поддержать мирных жителей и военнослужащих. В Донецке и Мариуполе музыканты выступили с концертами.

Леонид Лундстрем – знаменитый скрипач и племянник основателя знаменитого джазового оркестра Олега Лундстрема
Леонид Лундстрем – знаменитый скрипач и племянник основателя знаменитого джазового оркестра Олега Лундстрема
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Леонид Лундстрем вспоминает, как в Мариуполе у печально известного Драматического театра он разговорился с местным жителем.

«Я 1,5 месяца сидел в подвале и ничего не ел, потом русский солдат поделился со мной хлебом. Без хлеба можно жить, без музыки нет. Я выжил, потому что я пел», — вспоминает слова пожилого мужчины Лундстрем.

Леонид Лундстрем – знаменитый скрипач и племянник основателя знаменитого джазового оркестра Олега Лундстрема
Леонид Лундстрем – знаменитый скрипач и племянник основателя знаменитого джазового оркестра Олега Лундстрема
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Фестиваль Олега Лундстрема вносит большой вклад в сохранение исторической памяти и культурного наследия России. Это важнейший культурный проект региона, который привлечёт в фестивальную программу российские и краевые музыкальные коллективы, студенчество и молодёжь», — отметил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Руководитель администрации города Читы Александр Сапожников
Руководитель администрации города Читы Александр Сапожников
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фестиваль проходит в Забайкальском крае с 20 сентября по 12 ноября. Всего в программе более 20 концертов фестиваля.