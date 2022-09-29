Наталья Стрельцова, 29 сентября 2022, 13:50 — REGNUM К 100-летию российского джаза в Забайкальском крае проходит джазовый фестиваль Олега Лундстрема. Более 20 концертов, посвящённых памяти великого джазмена, пройдут в Чите, Петровск-Забайкальске, Краснокаменске, Нерчинске, Сретенске и других городах региона.
Фестиваль включает в себя три направления: джаз, классическую музыку и театр. На открытии выступил знаменитый саксофонист, композитор, заслуженный артист Игорь Бутман, в закрытии фестиваля примет участие кинорежиссер Никита Михалков, который привезёт на фестиваль спектакль «12».
Большой концерт Московского джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана состоялся 20 сентября на сцене филармонии в Чите. Коллектив исполнил композицию маэстро «Загадочная и прекрасная Сибирь», произведения «короля свинга» Бенни Гудмана, а так же произведения и аранжировки из репертуара оркестра Олега Лундстрема.
«Выступать на родине Олега Лундстрема в год столетия джаза в России для нас большая честь. Период, когда я работал в его оркестре, был одним из самых счастливых в моей жизни. Оркестр Олега Леонидовича взрастил много выдающихся музыкантов. Он всегда был для меня эталоном, а сам маэстро — примером колоссального трудолюбия и таланта. Сегодня здесь, в Чите, мы исполнили попурри Бенни Гудмена, в котором каждый артист оркестра смог проявить себя. Видеть при этом полный зал восторженной публики для нас — главная награда», —рассказал Игорь Бутман.
Красной линией программы станет тема любви к Родине в искусстве. Служение Отечеству всегда было целью Олега Лундстрема. Он служил своему Отечеству и своему искусству с исключительным энтузиазмом, при этом умел подходить к делу с удивительным прагматизмом, а его потомки — продолжатели этих традиций, отметил Пётр Лундстрем — известный скрипач и внучатый племянник основоположника российского джаза.
Пётр со своим отцом Леонидом Лундстремом ещё в начале СВО отправились в Донбасс, чтобы поддержать мирных жителей и военнослужащих. В Донецке и Мариуполе музыканты выступили с концертами.
Леонид Лундстрем вспоминает, как в Мариуполе у печально известного Драматического театра он разговорился с местным жителем.
«Я 1,5 месяца сидел в подвале и ничего не ел, потом русский солдат поделился со мной хлебом. Без хлеба можно жить, без музыки нет. Я выжил, потому что я пел», — вспоминает слова пожилого мужчины Лундстрем.
«Фестиваль Олега Лундстрема вносит большой вклад в сохранение исторической памяти и культурного наследия России. Это важнейший культурный проект региона, который привлечёт в фестивальную программу российские и краевые музыкальные коллективы, студенчество и молодёжь», — отметил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
Фестиваль проходит в Забайкальском крае с 20 сентября по 12 ноября. Всего в программе более 20 концертов фестиваля.