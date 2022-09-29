29 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Наталья Стрельцова, , 13:50 — REGNUM К 100-летию российского джаза в Забайкальском крае проходит джазовый фестиваль Олега Лундстрема. Более 20 концертов, посвящённых памяти великого джазмена, пройдут в Чите, Петровск-Забайкальске, Краснокаменске, Нерчинске, Сретенске и других городах региона.

Забайкальская краевая филармония имени О. Л. Лундстрема Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В 2016 году филармонии присвоено имя знаменитого джазмена, основателя русского джаза Олега Леонидовича Лундстрема Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фестиваль включает в себя три направления: джаз, классическую музыку и театр. На открытии выступил знаменитый саксофонист, композитор, заслуженный артист Игорь Бутман, в закрытии фестиваля примет участие кинорежиссер Никита Михалков, который привезёт на фестиваль спектакль «12».

Пресс-конференция, посвящённая открытию фестиваля Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Игорь Бутман Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Большой концерт Московского джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана состоялся 20 сентября на сцене филармонии в Чите. Коллектив исполнил композицию маэстро «Загадочная и прекрасная Сибирь», произведения «короля свинга» Бенни Гудмана, а так же произведения и аранжировки из репертуара оркестра Олега Лундстрема.

Большой концерт Московского джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Красной линией программы станет тема любви к Родине в искусстве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фестиваль проходит в Забайкальском крае с 20 сентября по 12 ноября Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Всего в программе более 20 концертов фестиваля Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ноты Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Большой концерт Московского джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Большой концерт Московского джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Коллектив исполнил композицию маэстро «Загадочная и прекрасная Сибирь», произведения «короля свинга» Бенни Гудмана, а также произведения и аранжировки из репертуара оркестра Олега Лундстрема Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Выступать на родине Олега Лундстрема в год столетия джаза в России для нас большая честь. Период, когда я работал в его оркестре, был одним из самых счастливых в моей жизни. Оркестр Олега Леонидовича взрастил много выдающихся музыкантов. Он всегда был для меня эталоном, а сам маэстро — примером колоссального трудолюбия и таланта. Сегодня здесь, в Чите, мы исполнили попурри Бенни Гудмена, в котором каждый артист оркестра смог проявить себя. Видеть при этом полный зал восторженной публики для нас — главная награда», —рассказал Игорь Бутман.

Игорь Бутман на сцене филармонии им. Лундстрема Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Большой концерт Московского джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Большой концерт Московского джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Джазовый фестиваль Олега Лундстрема приурочен к 100-летию российского джаза Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Большой концерт Московского джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фестиваль включает в себя три направления - джаз, классическую музыку и театр Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Большой концерт Московского джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Красной линией программы станет тема любви к Родине в искусстве. Служение Отечеству всегда было целью Олега Лундстрема. Он служил своему Отечеству и своему искусству с исключительным энтузиазмом, при этом умел подходить к делу с удивительным прагматизмом, а его потомки — продолжатели этих традиций, отметил Пётр Лундстрем — известный скрипач и внучатый племянник основоположника российского джаза.

Пётр Лундстрем — знаменитый скрипач и внучатый племянник основателя знаменитого джазового оркестра Олега Лундстрема Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пётр со своим отцом Леонидом Лундстремом ещё в начале СВО отправились в Донбасс, чтобы поддержать мирных жителей и военнослужащих. В Донецке и Мариуполе музыканты выступили с концертами.

Леонид Лундстрем – знаменитый скрипач и племянник основателя знаменитого джазового оркестра Олега Лундстрема Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Леонид Лундстрем вспоминает, как в Мариуполе у печально известного Драматического театра он разговорился с местным жителем.

«Я 1,5 месяца сидел в подвале и ничего не ел, потом русский солдат поделился со мной хлебом. Без хлеба можно жить, без музыки нет. Я выжил, потому что я пел», — вспоминает слова пожилого мужчины Лундстрем.

Леонид Лундстрем – знаменитый скрипач и племянник основателя знаменитого джазового оркестра Олега Лундстрема Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Фестиваль Олега Лундстрема вносит большой вклад в сохранение исторической памяти и культурного наследия России. Это важнейший культурный проект региона, который привлечёт в фестивальную программу российские и краевые музыкальные коллективы, студенчество и молодёжь», — отметил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Руководитель администрации города Читы Александр Сапожников Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фестиваль проходит в Забайкальском крае с 20 сентября по 12 ноября. Всего в программе более 20 концертов фестиваля.