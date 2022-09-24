Москва, , 13:54 — REGNUM Ракетным ударом ВС РФ по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Калиновка Николаевской области ликвидировано до 300 боевиков. Об этом 24 сентября сообщили в Минобороны России.

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«Ракетным ударом по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Калиновка Николаевской области ликвидировано до 300 боевиков», — отмечается в сообщении.

Также высокоточными ударами ВКС России по позициям ВСУ в Николаевской области уничтожено более 200 националистов.

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