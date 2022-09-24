«Я жил при Сталине 10 лет, я видел и Хрущева, и Сталина, и Брежнева, и Черненко, инвалида 1-й группы. У нас самый замечательный, самый талантливый президент. У нас, ребята, все просчитано. Все просчитано», — рассказал журналистам советский и российский актёр театра и кино, Народный артист России Александр Пашутин .

«24-го февраля началась специальная операция, а 2-го утром профессорско-преподавательский состав театрального института имени Кобзона полностью его поддержал. Если люди глупые, дураки, не понимают — речь идет именно о суверенитете нашей страны. А если кому-то это непонятно, знаете, нужно взять щеточку, которую после туалета — знаете да, в каждом туалете щеточка такая стоит - вот надо взять этой самой щеточкой этим людям мозги промыть», — подчеркнул Александр Пашутин.

«Решение о референдуме назрело давно! Все рассчитано, там не глупые люди сидят. Там сто вариантов есть, сто планов есть. План «А», план «Б», план «В». Люди порой рассуждают, ничего не понимая и не умея анализировать ситуацию, не зная историю нашей Родины, которым по 20-25 лет, они порох не нюхали, ничего не знают. Все мы правильно делаем», — отметил Народный артист Российской Федерации.

Москва, , 13:54 — REGNUM