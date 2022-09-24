Москва, 24 сентября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. «Я жил при Сталине 10 лет, я видел и Хрущева, и Сталина, и Брежнева, и Черненко, инвалида 1-й группы. У нас самый замечательный, самый талантливый президент. У нас, ребята, все просчитано. Все просчитано», — рассказал журналистам советский и российский актёр театра и кино, Народный артист России Александр Пашутин.

ИА REGNUM Александр Пашутин

«24-го февраля началась специальная операция, а 2-го утром профессорско-преподавательский состав театрального института имени Кобзона полностью его поддержал. Если люди глупые, дураки, не понимают — речь идет именно о суверенитете нашей страны. А если кому-то это непонятно, знаете, нужно взять щеточку, которую после туалета — знаете да, в каждом туалете щеточка такая стоит - вот надо взять этой самой щеточкой этим людям мозги промыть», — подчеркнул Александр Пашутин.