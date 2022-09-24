Москва, , 13:51 — REGNUM Высокоточными ударами ВКС России по позициям ВСУ в Николаевской области уничтожено более 200 националистов. Об этом 24 сентября сообщили в Минобороны России.

Су-34 ВКС России Александр Маркин

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«Высокоточными ударами ВКС России по позициям 28-й механизированной и 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районе города Николаев, а также 61-й пехотной егерской бригады в районе Терновки Николаевской области уничтожено более 200 националистов, 3 танка и 16 боевых бронированных машин», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в результате массированного огневого поражения потери ВСУ в Харьковской области и в ДНР составили более 140 боевиков убитыми и ранеными.

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