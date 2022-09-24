Москва, , 13:48 — REGNUM В результате массированного огневого поражения потери ВСУ в Харьковской области и в ДНР составили более 140 боевиков убитыми и ранеными. Об этом 24 сентября сообщили в Минобороны России.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В результате массированного огневого поражения потери 14-й и 92-й механизированных бригад в районе Купянска Харьковской области, а также 66-й механизированной бригады ВСУ в районе Щурово Донецкой Народной Республики составили более 140 военнослужащих убитыми и ранеными, 19 единиц военной техники», — отмечается в сообщении.

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