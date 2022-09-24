Грозный, , 13:45 — REGNUM Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назвал уклоняющихся от объявленной в России частичной мобилизации «дармоедам, лентяями, тунеядцами, иждивенцами», которые, по его мнению, никогда не принесут пользы. Он написал об этом 24 сентября в своём телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Честное слово, стоящие в очередях аэропорта уклонисты представляют собой жалкое зрелище. И поневоле начинаешь понимать, что без этого балласта всем будет лучше и легче. Дармоеды, лентяи, тунеядцы, иждивенцы никакой пользы никогда не принесут. Только вред. Бесполезные люди», — отметил в своём сообщении Кадыров.

При этом он добавил, что не против того, чтобы такие люди убегали из России, которая имеет такие ресурсы, которые страны Запада никогда не брали во внимание и которыми она и сильна.

Также глава Чечни уточнил, уклонисты были и во время Великой Отечественной войны, однако и тогда на защиту Родины встали плечом к плечу все от мала до велика и это же, в случае необходимости, произойдёт и в наши дни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров написал, что даже 50% сотрудников силовых ведомств России способны «снести» любую армию стран Запада.