Москва, , 13:37 — REGNUM Мошенники могут узнать ФИО, место проживания и другие личные данные по номеру телефона потенциальной жертвы, воспользовавшись ранее утекшими базами данных. Об этом рассказал эксперт Денис Кусков агентству «Прайм».

Утечка данных Wallspaper.ru

Кусков объяснил, что злоумышленники могут получить доступ к развёрнутой личной информации многих граждан. Для этого они покупают у других мошенников ранее похищенные или утекшие базы данных.

Например, это могут быть базы с данными о клиентах сотовых операторов или финансовых компаний. С помощью этих баз на основании номера мобильного телефона мошенники могут узнать фамилию, имя и отчество потенциальной жертвы, место проживание, состав семьи, уровень дохода и другие данные.

«Этот набор данных может использоваться злоумышленниками в своих противоправных целях», — предупредил Кусков.

Для снижения риска попадания данных в подобные базы эксперт порекомендовал придерживаться правил цифровой безопасности. В частности, он посоветовал не раскрывать личную информацию в социальных сетях, а также внимательно относиться к передаваемым различным компаниями персональным данным.

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