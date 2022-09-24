Эксперт назвал данные, которые могут узнать мошенники по номеру телефона
Москва, 24 сентября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Мошенники могут узнать ФИО, место проживания и другие личные данные по номеру телефона потенциальной жертвы, воспользовавшись ранее утекшими базами данных. Об этом рассказал эксперт Денис Кусков агентству «Прайм».
Кусков объяснил, что злоумышленники могут получить доступ к развёрнутой личной информации многих граждан. Для этого они покупают у других мошенников ранее похищенные или утекшие базы данных.
Например, это могут быть базы с данными о клиентах сотовых операторов или финансовых компаний. С помощью этих баз на основании номера мобильного телефона мошенники могут узнать фамилию, имя и отчество потенциальной жертвы, место проживание, состав семьи, уровень дохода и другие данные.
«Этот набор данных может использоваться злоумышленниками в своих противоправных целях», — предупредил Кусков.
Для снижения риска попадания данных в подобные базы эксперт порекомендовал придерживаться правил цифровой безопасности. В частности, он посоветовал не раскрывать личную информацию в социальных сетях, а также внимательно относиться к передаваемым различным компаниями персональным данным.