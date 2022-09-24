Москва, 24 сентября 2022, 13:34 — REGNUM Советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, заслуженный артист Российской Федерации Борис Галкин безоговорочно поддерживает решение президента РФ о проведении референдума ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Актер Борис Галкин о спецоперации: угрозу необходимо ликвидировать
«Это все назрело, только это надо с точки зрения юридической и с точки зрения международного права. К сожалению, я в этом не разбираюсь. Должно быть все очень правильно и по закону. Это единственное, что я могу сказать, не зная предмет досконально. К сожалению, в этом отношение не могу что-то комментировать с точки зрения юридических знаний», — рассказал Борис Галкин журналистам.
«Конечно, то, что сейчас происходят такие зверства — это трагедия. И эту угрозу как можно быстрее необходимо ликвидировать… Действия, которые предпринимают министр обороны РФ, президент РФ мне кажутся своевременными, если даже не чуть запоздалыми, потому что, скорее всего, это надо было делать раньше. Противник превосходит нас в численности, о чем мы говорим», — подчеркнул заслуженный артист Российской Федерации.
Власти Донецкой и Луганской республик, а также освобождённых территорий Херсонской и Запорожской областей в сентябре 2022 года объявили о намерении провести референдумы о возвращении в состав России. Референдумы должны пройти 23-27 сентября.