Москва, 24 сентября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, заслуженный артист Российской Федерации Борис Галкин безоговорочно поддерживает решение президента РФ о проведении референдума ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Василий Иванов, ИА REGNUM Борис Галкин

«Это все назрело, только это надо с точки зрения юридической и с точки зрения международного права. К сожалению, я в этом не разбираюсь. Должно быть все очень правильно и по закону. Это единственное, что я могу сказать, не зная предмет досконально. К сожалению, в этом отношение не могу что-то комментировать с точки зрения юридических знаний», — рассказал Борис Галкин журналистам.