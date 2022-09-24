Херсон, Бывш. УССР, , 13:33 — REGNUM Зеленского и его представителей ждет военный трибунал, уверен замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Зеленский Официальное интернет-представительство главы киевского режима

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«Уже скоро, все вы, Зеленские, Аваковы, Турчиновы, окажитесь на скамье подсудимых как военные преступники, на военном трибунале, который в любом случае пройдет в городе Киеве. И вас туда привезут ваши же партнеры: Макроны, Шольцы, и прочие Байдены, которые сегодня так яростно защищают коррупцию, нацизм, продажничество на территории [б. УССР]», — отметил Стремоусов в Telegram-канале.

Референдум по вопросу о вхождении в состав РФ стартовал 23 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.