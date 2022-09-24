Херсон, 24 сентября, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Зеленского и его представителей ждет военный трибунал, уверен замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

Следите за развитием событий в трансляции: «Референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях б. УССР — все новости»

«Уже скоро, все вы, зеленские, аваковы, турчиновы, окажетесь на скамье подсудимых как военные преступники, на военном трибунале, который в любом случае пройдет в городе Киеве. И вас туда привезут ваши же партнеры: макроны, шольцы и прочие байдены, которые сегодня так яростно защищают коррупцию, нацизм, продажничество на территории [б. УССР]», — отметил Стремоусов в Telegram-канале.

Референдум по вопросу о вхождении в состав РФ стартовал 23 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.