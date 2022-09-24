Мурманск, , 13:30 — REGNUM В результате обвала на шахте «Каула», которая находится в Мурманской области, погиб один человек. Об этом 24 сентября сообщили в экстренных службах.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Произошел обвал на шахте «Каула» в Мурманской области. Погиб один человек», — приводит слова представителя экстренных служб РИА Новости.

Также он уточнил, что трагический инцидент произошёл 24 сентября около 11:45 мск. При этом добавляется, что в «Кольской ГМК» подтвердили факт произошедшего, уточнив, что при обвале погиб один горнорабочий.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября стало известно, что как минимум 14 человек погибли, один пропал без вести в результате аварии на шахте по добыче железной руды на востоке Китая.