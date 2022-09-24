Лондон, , 13:24 — REGNUM 41-летний швейцарский спортсмен Роджер Федерер объявил о завершении профессиональной карьеры теннисита после матча Кубка Лэйвера, в котором швейцарец в паре с Рафаэлем Надалем уступил американцам Фрэнсису Тиафо и Джеку Соку со счетом 6:4, 6:7 (2:7), 9:11.

Роджер Федерер (сс) Doha Stadium Plus Qatar

Этот матч был последним в карьере Роджера Федерера. 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» ранее объявил, что заканчивает после Кубка Лэйвера, который проходит в Лондоне с 23 по 25 сентября.

По итогам игрового дня сборная мира сравняла счет в противостоянии с европейцами — 2:2. У команды Европы победы одержали грек Стефанос Циципас и норвежец Каспер Рууд, а команде мира балл в общим зачем, помимо Тиафо и Сока, принес австралиец Алекс де Минор.