Мариуполь, ДНР, , 13:20 — REGNUM 24 сентября — во второй день референдума о вступлении ДНР в состав РФ — голосующих жителей Мариуполя больше, чем в первый, так как второй день выпал на выходной. Об этом сообщил представитель участковой избирательной комиссии №17 Роман.

Референдум Александр Полегенько © ИА REGNUM

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«Сегодня голосует больше людей, так как вчера многие были на работе, а сегодня выходной день, и те, кто вчера был занят, сегодня смогли уделить время референдуму и проголосовать», — отметил представитель мобильной группы для голосования на референдуме от участковой избирательной комиссии №17.

Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится до 27 сентября.