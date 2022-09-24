Красногорск, 24 сентября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В субботу, 24 сентября, на базе учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в Московской области состоялась торжественная церемония закрытия полуфиналов Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Конкурс входит в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей» и проводится при поддержке Министерства просвещения РФ. «Большая перемена» является соучредителем Российского движения детей и молодёжи.

ИА REGNUM Школьники

Конкурсные испытания в рамках полуфиналов для старшеклассников и студентов СПО прошли в Саранске, Ханты-Мансийске, Красноярске, Казани, Ярославской и Московской областях, ВДЦ «Смена» и ВДЦ «Океан» с 9 августа по 24 сентября 2022 года.

В рамках полуфиналов под общим названием «Завтра зависит от нас» ребята решали кейсовые задания, посвященные развитию федеральных округов участников, разработке региональных туристических маршрутов и формированию клубов «Большой перемены». Экспертами конкурсного этапа выступили представители ведущих российских компаний, госкорпораций, вузов и ссузов, государственных органов власти. По словам генерального директора АНО «Большая перемена» Наталии Мандровой, участие партнеров в роли экспертов на очных испытаниях Всероссийского конкурса «Большая перемена» является одной из главных возможностей получить самую честную обратную связь от детей и подростков, услышать уникальные предложения школьников.

«Полуфиналы — очень важный этап испытаний не только для участников «Большой перемены», но и для организаторов и партнеров — ведущих российских компаний, госкорпораций, а также государственных органов власти. В 2022 году более 9000 школьников приняли участие в полуфиналах. Через решение кейсов ребята искали ответы на вопрос, как изменить свой «дом», свою малую Родину, чтобы подросткам и молодежи хотелось связать со своим региональным центром, малым городом или селом дальнейшую взрослую жизнь. Все предложения фиксировали представители регионов, которые стали экспертами конкурса, и мы уверены, что многие идеи, предложенные школьниками и студентами колледжей, региональные власти возьмут на вооружение, ведь «Большая перемена» — это место, где мнение детей и подростков слышат. И что немаловажно — часть идей будут доработаны, станут серьезными проектами, которые сами участники «Большой перемены» смогут воплотить в жизнь», — отметила Наталия Мандрова.

В ходе конкурсных испытаний школьники 9-11 классов разрабатывали туристические маршруты своих регионов, которые бы стали интересны детям и подросткам. Проектами ребята делились с экспертами, в число которых вошли представители Трэвел офиса АНО «Центр молодёжного туризма».

«Вовлечение ребят в развитие молодежного туризма в рамках полуфиналов «Большой перемены» помогает мотивировать их на знакомство с Россией, нашими регионами. Трэвел офис готов делиться своими знаниями для создания и продвижения туристических продуктов и прислушиваться к предложениям ребят как по усовершенствованию, так и по созданию совершенно новых туристических маршрутов», — рассказал заместитель директора Центра молодёжного туризма, руководитель Трэвел офиса программы «Больше, чем путешествие» Георгий Шейдер.

Традиционно для полуфиналистов прошла образовательная программа от экспертов в сферах науки, образования, предпринимательства, культуры, журналистики, спорта и волонтерства, представителей детских общественных организаций, а также квизы, квесты, экскурсии и кастинги в творческие проекты «Большой перемены».

В программе полуфиналов приняли участие спикеры и эксперты ОАО «РЖД». Они провели мотивационные дискуссии, мастер-классы и бизнес-игры в разных уголках России. Так, в ВДЦ «Смена» начальник Центра оценки, мониторинга персонала и молодежной политики Северо-Кавказской железной дороги Александр Казимов провел мотивационную дискуссию про нейропсихологию, рассказал о ее применении в жизни и влиянии на профориентационную и профессиональную деятельность. Топ-менеджеры компании и железных дорог страны, руководители Российского университета транспорта (МИИТ) выступили экспертами в оценке кейсовых заданий, отметив заинтересованность и разностороннее развитие полуфиналистов «Большой перемены».

Мотивационные встречи для полуфиналистов провели спортсмены — участники социального проекта «Команда Звездный десант». Олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков встретился со студентами СПО на своей малой родине — в Красноярске.

«Было очень приятно и волнительно оказаться на родной земле и встретиться с ребятами из сибирских регионов, многие из которых приехали в Красноярск из небольших сел и деревень. Наша встреча прошла в стенах Сибирского федерального университета, где я сам учился. Воспоминания о студенческих годах охватили меня, когда я прогуливался по территории и новым корпусам СФУ, — именно с этих слов я начал разговор с полуфиналистами «Большой перемены». Моя задача состояла в том, чтобы зарядить их на победу, проведя аналогию со спортивными соревнованиями, вселить в них уверенность в собственные силы, научить справляться с волнением перед конкурсными испытаниями», — рассказал спортсмен.

В образовательной программе для полуфиналистов приняли участие спикеры Госкорпорации «Росатом». Начальник отдела исследований АО «Гринатом» Евгений Глухов рассказал ребятам о том, как найти свой карьерный путь в атомной отрасли, и о том, как цифровые сервисы помогают осваивать Северный Морской путь, руководитель программ Центра непрерывного развития инженерных компетенций АНО «Корпоративная Академия Росатома» Елена Якуничкина поделилась, почему важно идти к мечте маленькими шагами и не бояться ошибок. Главный специалист группы управления перспективными проектами АО «Атомэнергопроект» Владислав Исхаков рассказал полуфиналистам, как он выбрал свое первое высшее образование, почему решил получить второе, и как начал карьеру в Росатоме. Старший научный сотрудник АО «НИИ НПО «ЛУЧ» Алена Попкова обсудила с ребятами роль ведущих высших учебных заведений в России в подготовке кадров для атомной промышленности, а руководитель проекта АО «Консист-ОС» Виктория Алферова рассказала о цифровой трансформации персонала компании.

Всероссийское движение «Вдохновители» также поддержали полуфиналы «Большой перемены». Участники движения — известные предприниматели и общественные деятели, приняли участие в семи региональных полуфиналах и провели с подростками мотивационные встречи.

«Мы рады принимать участие в активностях наших друзей и партнеров — «Большой перемены». Вместе мы вдохновляем российских подростков на поиск собственного пути. Кто-то из них станет великим ученым, а кто-то гениальным предпринимателем. Но для всех, без исключения, этот конкурс знаменует большие перемены и начало пути к собственной мечте», — прокомментировал сооснователь Всероссийского движения «Вдохновители» Михаил Палей.

Мастер-классы для полуфиналистов также провели представители клуба Лидеров России «Эльбрус».

В финальный этап конкурса пройдет 1500 учеников 9-11 классов и 1500 студентов СПО. Решающий этап для старшеклассников пройдет в октябре, для студентов СПО — в ноябре.

Победителями «Большой перемены» среди учеников 11 классов станут 300 человек, они получат по 1 миллиону рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. 300 учеников 9-10 классов — по 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие.

30 лучших школ, подготовивших наибольшее количество финалистов «Большой перемены», получат гранты в размере 2 миллионов рублей на развитие образовательной среды. Решение о том, на что будут потрачены средства, школы будут принимать вместе с ребятами, которые принесли им победу. Педагоги-наставники победителей конкурса получат по 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров «Большой перемены».

Победителями конкурса среди студентов выпускных курсов колледжей станут 300 человек, они получат по 1 миллиону рублей на образование и саморазвитие или запуск стартапа. Студенты невыпускных курсов выиграют по 200 тысяч рублей.

20 учреждений СПО, подготовивших наибольшее количество финалистов «Большой перемены», получат гранты в размере 2 миллионов рублей на развитие образовательной среды. Решение о том, на что будут потрачены средства, колледжи будут принимать вместе с ребятами, которые принесли им победу.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» — самый массовый проект для детей и подростков в современной России. В 2022 году к конкурсу присоединились 3 944 622 человека, среди которых 1 495 551 ученик 5-7 классов, 1 555 945 учеников 9-11 классов, 732 512 студентов колледжей и 160 614 педагогов-наставников. В основном конкурсе в различных категориях участие приняли более 68 тысяч детей и подростков из Донецкой и Луганской народных республик. Третий сезон конкурса стартовал в марте 2022 года. Участвовать в конкурсе школьники начали, будучи учениками 8-10 классов, 1 сентября они перешли в 9-11 классы.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российское движение школьников. «Большая перемена» является соучредителем Российского движения детей и молодёжи.