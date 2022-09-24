Брюссель, 24 сентября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Выдачу гуманитарных виз гражданам России на фоне объявления частичной мобилизации поддержал глава Евросовета Шарль Мишель. Он заявил об этом 24 сентября в интервью американскому изданию Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Шарль Мишель

«Я согласен с тем, что нам необходимо очень быстро реагировать и проводить координацию, потому что появился новый фактор — частичная мобилизация», — сказал он.

Также Мишель добавил, что, по его мнению, Европейскому союзу нужно «проявить открытость» к лицам, желающим покинуть Россию на фоне частичной мобилизации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Якутии Айсен Николаев заявил, что все, кто в ходе частичной мобилизации были ошибочно призваны на специальную военную операцию в защиту Донбасса, будут возвращены домой.