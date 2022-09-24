Кемерово, 24 сентября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В Кемеровской области вынесен приговор 21-летней девушке, обвиняемой в убийстве престарелой местной жительницы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, убийство было совершено в мае 2020 года.

(сс) Cristian Newman Старушка

По данным обвинения, подсудимая в тот день пришла в гости к потерпевшей 1925 года рождения. Зная, что хозяйка дома не сможет оказать сопротивление, девушка повалила её на пол и задушила подушкой.

Затем она взяла из спальной комнаты 350 тыс. рублей и сбежала. Уголовное дело было возбуждено по статье «убийство человека, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем».

По итогам слушаний присяжные единогласно признали подсудимую виновной. В результате судья приговорил её к 21 году колонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кузбассе суд вынес приговор убийце двух десятилетних девочек из Киселёвска. Мужчину признали виновным в двойном изнасиловании и убийстве, и по совокупности преступлений приговорили к пожизненному лишению свободы и принудительному лечению.