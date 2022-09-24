Самара, 24 сентября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Заинтересованные игроки мировой политики искусно жонглируют прописанными в Декларации ООН принципами территориальной целостности государств, равноправия и самоопределения народов, извращая их толкование, считает профессор, заведующий кафедрой государственного и административного права Самарского университета Виктор Полянский.

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«Борьба народа Донбасса, Запорожья и Херсонщины за собственную свободу, за сохранение жизни людей обострила проблему понимания и реализации международного права как регулятора отношений между государствами и народами. Принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, принятой резолюцией 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН 24 октября 1970 г. (далее — Декларация), приносится в жертву корыстным устремлениям отдельных стран. Заинтересованные игроки мировой политики искусно жонглируют прописанными в Декларации принципами территориальной целостности государств, равноправия и самоопределения народов, извращая их толкование. Апеллируя к международному праву, адепты современного американского гегемонизма в действительности подменяют его на обозначенные претендентами на мировое господство «правила», которые сводятся к известной диктаторской формуле «друзьям — всё, врагам — закон», считает Виктор Полянский.

Они внедряют в практику международных отношений идею существования «ограниченного» суверенитета — не для всех, а только для слабых государств и народов. Свой же абсолютный суверенитет они безо всяких доктринальных рассуждений защищают всеми средствами, в том числе угрозой применения ядерного оружия. Гегемон, лицемерно ссылаясь на неприкосновенность территориальной целостности, не считается с мнением народов, осмелившихся встать на защиту собственного достоинства, жизненно важных интересов.

Действительно, в Декларации осуждаются «действия, которые вели бы к расчленению или к частичному, или полному нарушению территориальной целостности или политического единства суверенных и независимых государств». Однако речь идет о государствах, «соблюдающих в своих действиях принцип равноправия и самоопределения народов». Про эту оговорку не вспоминают, как не вспоминают и о зверствах, творимых киевским режимом на территориях Донбасса после организованного «демократами» «коллективного Запада» государственного переворота 2014 года, считает юрист.

Между тем в этом пункте Декларации заложено базовое понимание соотношения принципа территориальной целостности и принципа равноправия и самоопределения народов. И это не случайно. Именно равноправие и самоопределение народов есть выражение идеи соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, которая красной нитью проходит через текст Декларации.

И, конечно, не случайно в Декларации утверждается: «каждое государство обязано содействовать путем совместных и самостоятельных действий всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод в соответствии с Уставом (ООН)».

И более того, «создание суверенного и независимого государства, свободное присоединение к независимому государству или объединение с ним, или установление любого другого политического статуса, свободно определенного народом, являются формами осуществления этим народом права на самоопределение». Об этом США и их сателлиты предпочитают молчать, снабжая убийц мирных граждан оружием, направляя инструкторов и наемников для ведения боевых действий против народа, защищающего право на безопасную жизнь в собственном государстве.