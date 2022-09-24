Вашингтон, , 13:12 — REGNUM Обозреватель Newsweek Педро Гонсалес сравнил американского лидера Джо Байдена с Шалтаем-Болтаем из книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье».

Уильям Денслоу. Иллюстрация к книге «Шалтай-Болтай»

Он процитировал Шалтая-Болтая из произведения Кэрролла:

«Когда я беру слово, оно означает то, что я хочу, не больше и не меньше».

Гонсалес считает, что это говорит о диктате сильного в отношении слабого. По его мнению, это помогает понять выступление Байдена на Генассамблее ООН, в ходе которого он высказался против РФ.

Демократией в США считают то, что западная элита хочет делать и делает, добавил он. Также Гонсалес напомнил о развязанных США цветных революциях и «гуманитарных интервенциях».