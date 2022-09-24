Анкара, , 13:08 — REGNUM В Турции проработают вопрос о бартерной торговле с РФ в случае санкций и ограничений на использование платежных систем. Об этом 24 сентября сообщает Aydınlılk со ссылкой на Ассамблею экспортеров.

Россия и Турция © ИА REGNUM

«Даже в случае продления санкций торговля между двумя странами не прервется. На повестке дня стоит вопрос о бартере, если это будет необходимо», — отмечается в сообщении.

При этом дополняется, что если платежные системы будут полностью отключены, то турецкие товары могут быть обменены на закупаемую энергию из РФ.