Кызыл, 24 сентября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Туве создан оперативный штаб по исполнению указа президента России о частичной мобилизации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

На заседании 23 сентября был поднят вопрос взаимодействия властей региона с военными комиссариатами. Так, министерство дорожно-транспортного комплекса Тувы поможет в случаев необходимости с перевозкой мобилизованных до мест сборов.

«Минздрав обеспечивает укомплектование военно-врачебных комиссий и прохождение призывниками медицинских обследований. Минэкономразвития поручено выработать порядок сохранения рабочих мест за мобилизованными гражданами», — добавили в правительстве.

Отмечается, что за призванными на военную службу в рамках частичной мобилизации сохраняется рабочее место. При этом в оперштабе определили возможность бронирования работников предприятий жизнеобеспечения и непрерывного цикла производства, что необходимо для обеспечения бесперебойной работы объектов топливно-энергетического комплекса и ЖКХ.