Москва, , 13:06 — REGNUM Заместителем министра обороны по материально-техническому обеспечению (МТО) назначен ранее занимавший должность начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Об этом 24 сентября сообщает Минобороны России.

Здание Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве Ольга Зенькович © ИА REGNUM

«На должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что ранее Мизинцев находился на должности начальника Национального центра управления обороной РФ. При этом уточняется, что ранее находившийся на этом посту генерал армии Дмитрий Булгаков освобождён от этой должности в связи с переходом на другую работу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что многие региональные и муниципальные депутаты партии «Единая Россия» приняли решение участвовать в СВО добровольцами.