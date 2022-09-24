Москва, 24 сентября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Заместителем министра обороны по материально-техническому обеспечению (МТО) назначен ранее занимавший должность начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Об этом 24 сентября сообщает Минобороны России.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Здание Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве

«На должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что ранее Мизинцев находился на должности начальника Национального центра управления обороной РФ. При этом уточняется, что ранее находившийся на этом посту генерал армии Дмитрий Булгаков освобождён от этой должности в связи с переходом на другую работу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что многие региональные и муниципальные депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме приняли решение участвовать в СВО добровольцами.