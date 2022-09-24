Донецк, , 13:05 — REGNUM ВСУ обстреляли Макеевку из гаубиц 155 мм. Об этом 24 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

155-мм гаубица M777 Sgt. Jose E. Guillen. USMC

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:50 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка натовскими снарядами.

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