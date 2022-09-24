Донецк, , 13:02 — REGNUM Продолжающиеся обстрелы со стороны ВСУ не имеют значительного влияния на явку на референдуме в ДНР. Об этом 24 сентября заявила глава представительства ДНР в РФ Ольга Макеева.

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По ее словам, референдум «проходит под все теми же обстрелами».

«Это все то же давление, которое [киевский режим] все восемь лет на нас оказывал», — отметила Макеева на брифинге по работе Общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами.

Она добавила, что люди все равно активно голосуют.

Референдум по вопросу о вхождении в состав РФ стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской областях и Херсонской. Голосование продолжится до 27 сентября.