Волгоград, , 13:01 — REGNUM В Волгограде прошли церемония прощания и похороны Героя России Алексея Нагина, погибшего в Донбассе 20 сентября.

Память ИА REGNUM

В траурных мероприятиях в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» принимает участие губернатор области Алексей Бочаров и другие официальные лица. Похороны состоятся на аллее Славы Центрального кладбища Волгограда.

Погибший прошел множество горячих точек, начиная с Чечни и Грузии, затем поехал в Сирию и Ливию в составе «ЧВК Вагнера», а после начала СВО отправился на Донбасс. Алексей еще 12 мая был серьезно ранен, два месяца провел в госпитале, однако сразу после восстановления снова вернулся на фронт, «где его ждут», сообщили его родственники.

«Он сам по себе очень общительный, веселый, спортом очень сильно увлекался… И бокс, и карате, и штанга, все пацаны его уважали. Мы на севере жили тогда, на лыжах он катался тоже. Семьи не было, потому что… война. Он всегда был там, где война», — рассказал журналистам отец героя Юрий Нагин .

Алексею Нагину было присвоено звание Героя России, Героя ЛНР и ДНР посмертно и несколько других наград, которые он не успел получить при жизни. Ранее он уже был кавалером трех орденов Мужества.