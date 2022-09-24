Канберра, , 13:00 — REGNUM Полиция Австралии начала расследование в связи с масштабной кибератакой на телекоммуникационную компанию Optus, от которой могли пострадать миллионы клиентов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Хакер Christoph Scholz

24 сентября федеральная полиция Австралии подтвердила, что начала расследование этого инцидента. В частности, проверяются сообщения о продаже баз данных клиентов Optus на хакерских форумах.

Optus является второй по величине телекоммуникационной компанией Австралии. 22 сентября в компании сообщили о начале расследования в связи с возможным несанкционированным доступом к информации о бывших и текущих клиентах.

В Optus не назвали масштабов кибератаки. По данным издания The Australian, хакеры могли получить доступ к данным о 9 млн клиентов.

В компании заверили, что утечка не затрагивает информацию о банковских картах и другие финансовые данные. Представители Optus добавили, что компания предоставляет доступ к мобильному, домашнему интернету и другим услугам в прежнем режиме.

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